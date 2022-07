Pubblicità

napolista : Freuler: «Avere una fisicità superiore alle altre ha aiutato molto l’Atalanta nelle scorse stagioni» «Finalmente p… -

Il Sussidiario.net

una fisicità superiore alle altre ci ha aiutato molto nelle scorse annate, soprattutto nella ... Il centrocampista dell'Atalanta Remoè intervenuto durante il ritiro dei bergamaschi a ...Remoè intervenuto con la stampa dal ritiro dell' Atalanta a Clusone (Valseriana). Queste le ...una fisicità superiore alle altre ci ha aiutato molto nelle scorse annate, soprattutto nella ... DIRETTA/ Atalanta Rapp. Val Seriana (risultato finale 14-0): tripletta Miranchuk-Boga Remo Freuler e compagni dopo l’ultima deludente annata chiusa ... negli ultimi due anni non potevamo stare qua a preparare la stagione. Avere una fisicità superiore alle altre ci ha aiutato molto ...Vuole fare presto Remo Freuler: deve riposare perché nel pomeriggio ... poi dovremo capire se avremo vacanze o subito un’altra preparazione, è tutto in bilico. Credo però che in termini ...