Francesco Borgonovo asfalta la diretta | “Esercito di Imbecilli!”: Nessuno lo ferma [VIDEO] (Di venerdì 15 luglio 2022) Il giornalista Francesco Borgonovo interviene in diretta a L’aria che tira Estate: la sua filippica pungola conduttore e ospiti. Francesco Borgonovo (fonte youtube)Con l’avvento della stagione afosa i conduttori di punta delle maggiori trasmissioni si avvalgono del caldo torrido per una pausa dagli schermi televisivi, e anche Myrta Merlino quest’anno non ha rappresentato l’eccezione. Il volto di “L’aria che tira” ha infatti ceduto il timone del suo talk-show mattutino al collega Francesco Magnani, che ne conduce attualmente lo spin-off in salsa estiva. Durante l’ultima puntata del programma, il noto giornalista Francesco Borgonovo ha approfittato del suo spazio in collegamento per attaccare ai fianchi le scelte governative compiute sinora. In ... Leggi su specialmag (Di venerdì 15 luglio 2022) Il giornalistainterviene ina L’aria che tira Estate: la sua filippica pungola conduttore e ospiti.(fonte youtube)Con l’avvento della stagione afosa i conduttori di punta delle maggiori trasmissioni si avvalgono del caldo torrido per una pausa dagli schermi televisivi, e anche Myrta Merlino quest’anno non ha rappresentato l’eccezione. Il volto di “L’aria che tira” ha infatti ceduto il timone del suo talk-show mattutino al collegaMagnani, che ne conduce attualmente lo spin-off in salsa estiva. Durante l’ultima puntata del programma, il noto giornalistaha approfittato del suo spazio in collegamento per attaccare ai fianchi le scelte governative compiute sinora. In ...

Pubblicità

Titti14760140 : RT @alessia_smile6: questo pezzo di francesco borgonovo ci parla di un post su facebook che nicolò govoni ha fatto per denunciare il vero v… - JohnMcN03 : RT @alessia_smile6: questo pezzo di francesco borgonovo ci parla di un post su facebook che nicolò govoni ha fatto per denunciare il vero v… - butwhy5 : RT @alessia_smile6: questo pezzo di francesco borgonovo ci parla di un post su facebook che nicolò govoni ha fatto per denunciare il vero v… - ClaudioClalup : RT @alessia_smile6: questo pezzo di francesco borgonovo ci parla di un post su facebook che nicolò govoni ha fatto per denunciare il vero v… - MissEnzuccia : RT @alessia_smile6: questo pezzo di francesco borgonovo ci parla di un post su facebook che nicolò govoni ha fatto per denunciare il vero v… -