Follie per Ronaldo: 250 milioni in due anni - Sport - quotidiano.net (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo aver tagliato i ponti con il Manchester United non presentandosi al raduno estivo, Cristiano Ronaldo sta cercando un altro club in Europa. Si sono fatti tanti nomi " dal Chelsea al Bayern, dalla ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo aver tagliato i ponti con il Manchester United non presentandosi al raduno estivo, Cristianosta cercando un altro club in Europa. Si sono fatti tanti nomi " dal Chelsea al Bayern, dalla ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Follie #Covid. Ho ricevuto questa lettera e non potevo non pubblicarla: riguarda lo sport dei nostri ragazzi. 'Vi… - Seven8110 : @EmanueleMoret17 @DiMarzio Mah...gli ultimi 2 anni male male, e poi non mi sembra che le squadre top stiano facendo… - AmedeoG : RT @mraffa1946: Un Ministro per i rapporti con il Parlamento che, dopo aver posto la questione di fiducia, esce dall’aula senza votarla e s… - M_Ander : RT @mraffa1946: Un Ministro per i rapporti con il Parlamento che, dopo aver posto la questione di fiducia, esce dall’aula senza votarla e s… - mendoza_71 : RT @mraffa1946: Un Ministro per i rapporti con il Parlamento che, dopo aver posto la questione di fiducia, esce dall’aula senza votarla e s… -