Eriksen torna in una grande squadra | il danese firma un triennale con il Manchester United

(Di venerdì 15 luglio 2022) Una destinazione assolutamente a sorpresa: Christianin unclub, l’ex Inter è diventato un nuovo calciatore del. Ilè reduce da una stagione molto positivo con la maglia del Brentford, i Red Devils hanno contattato il calciatore e l’accordoè stato raggiunto. Ildovrà riscattare l’ultima stagione, lanon è riuscita a qualificarsi per la prossima Champions League. “Ilè felice di confermare che Christianè entrato a far parte del club, dopo averto un contratto fino a giugno 2025. Il centrocampista ha giocato 115 presenze con la Danimarca, ...

... e di fatti la scorsa estate appena avvenne lo sfortunato incidente al povero, contattò ... e invece per amore, o unica reale soluzione,con la vecchia signora e percepirà 'solo' 8 ...Oggi, a un anno di distanza,ai vertici della Premier League , il "suo" campionato. E lo farà con la maglia del Manchester United . Il danese ha infatti trovato un accordo con i Red ... Eriksen torna in un top club: firma vicinissima L’ex Inter ha firmato fino al 2025: il giocatore ha scelto Manchester anche per la presenza di ten Hag, con cui aveva lavorato ai tempi dell’Ajax. Il danese torna in un club di massimo livello dopo av ...ROMA, 15 LUG - Christian Eriksen, ex Inter, è un calciatore del Mnchester United. Lo fa sapere il club tramite i propri social, precisando che il giocatore danese ha firmato un contratto triennale.