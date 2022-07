Dr. Death 2 ci sarà, la miniserie diventa antologica col caso del dottor Macchiarini, “uomo dei miracoli” (Di venerdì 15 luglio 2022) Peacock ha deciso di investire su Dr. Death 2, trasformando la miniserie con Joshua Jackson in una serie antologica. Il format basato sull’omonimo podcast di successo Wondery avrà dunque una seconda stagione, affidata alla showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva Ashley Michel Hoban che ha già firmato la prima. Inoltre anche lo showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore della prima stagione Patrick Macmanus (The Girl from Plainville) torna come produttore esecutivo del nuovo capitolo, tramite la sua società Littleton Road Productions, nell’ambito del suo accordo generale con UCP. Dr. Death 2, esplorerà un nuovo caso di malasanità ispirato ad una storia vera. La trama è basata sulla storia di Paolo Macchiarini, ex chirurgo toracico italiano che ha affrontato diversi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Peacock ha deciso di investire su Dr.2, trasformando lacon Joshua Jackson in una serie. Il format basato sull’omonimo podcast di successo Wondery avrà dunque una seconda stagione, affidata alla showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva Ashley Michel Hoban che ha già firmato la prima. Inoltre anche lo showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore della prima stagione Patrick Macmanus (The Girl from Plainville) torna come produttore esecutivo del nuovo capitolo, tramite la sua società Littleton Road Productions, nell’ambito del suo accordo generale con UCP. Dr.2, esplorerà un nuovodi malasanità ispirato ad una storia vera. La trama è basata sulla storia di Paolo, ex chirurgo toracico italiano che ha affrontato diversi ...

