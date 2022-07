Dopo Nancy Brilli ecco Claudia Gerini: la prova costume è super. «Ci difendiamo discretamente» (Di venerdì 15 luglio 2022) I don’t care. Non mi importa. Parola di Claudia Gerini, che sull’onda del messaggio body positive lanciato ieri dalla spiaggia da Nancy Brilli, pubblica una serie di scatti in cui mostra con orgoglio il proprio corpo in costume da bagno. In quella che gli esperti hanno già ribattezzato la settimana più calda dell’estate, Claudia Gerini toglie il respiro con il suo corpo tonico e in forma. E pazienza se le curve dei fianchi appaiano più morbide di 20 anni, per l’attrice non è poi così importante, come lascia intendere in un carosello di foto. Claudia Gerini, la prova costume sui social: «Ci difendiamo discretamente» «Beccata a Isola di Espalmador. Certo, mi potevo ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 15 luglio 2022) I don’t care. Non mi importa. Parola di, che sull’onda del messaggio body positive lanciato ieri dalla spiaggia da, pubblica una serie di scatti in cui mostra con orgoglio il proprio corpo inda bagno. In quella che gli esperti hanno già ribattezzato la settimana più calda dell’estate,toglie il respiro con il suo corpo tonico e in forma. E pazienza se le curve dei fianchi appaiano più morbide di 20 anni, per l’attrice non è poi così importante, come lascia intendere in un carosello di foto., lasui social: «Ci» «Beccata a Isola di Espalmador. Certo, mi potevo ...

