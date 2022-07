“Del fascismo è questo che mi disturba”. Elodie ancora contro Giorgia Meloni (Di venerdì 15 luglio 2022) Ospite di Peter Gomez, Elodie è tornata a parlare di Giorgia Meloni, criticando il modo di fare politica della leader di Fratelli d'Italia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Ospite di Peter Gomez,è tornata a parlare di, criticando il modo di fare politica della leader di Fratelli d'Italia

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? LA SENTENZA BOMBA ?? DEL GIUDICE ZANDA CHE REINTEGRA LA PSICOLOGA SOSPESA. I vaccini sono «sperimentali», «talment… - romaebraica : Pubblicato sul 'Giornale d'Italia' il #14luglio 1938, Il Manifesto degli scienziati razzisti: parole colme di odio… - vincenzovin95 : @mbartolotta63 ho 'antifascista' come descrizione del mio profilo quindi: mi dissocio dal fascismo e dai fascisti(a… - Enrico_G_60 : @carovana12 No, non è facile. Intanto poteva evitare di fidarsi del peggior movimento totalitarista dal fascismo ad… - GramsciAG : RT @baffi_francesco: L'unico baluardo contro l'avvento del fascismo in Italia. Ci affidiamo a lui. -