Crisi Governo Draghi | cosa può succedere adesso?

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - anto_galli4 : RT @carolacracchi1: Mattarella respinge le dimissioni di Draghi: la crisi di governo sempre più una crisi di Pulcinella. La notizia conferm… - AntoUgucc : @GiulioMarini2 una finta crisi di governo -

"Se i Cinque Stelle, in un momento die di emergenza come questo, hanno ritenuto di far cadere ilperché contrari a un inceneritore, credo che Draghi abbia fatto bene a gettare la ...Sondaggi politici, ladirilancia due partiti e ne affossa tre: chi vincerebbe oggi le ...Non si rendono conto che il mondo dell’impresa vive una crisi spaventosa, drammatica. E, invece, si mettono d’impegno per far saltare il governo su un termovalorizzatore di cui Roma ha ...Dentro arriva come gli altri alla crisi di governo. Siamo un paese disperato dove chiunque chiede di più. E dove per accontentare tutti si creano assistenze solo elettorali. Come se per governare un ...