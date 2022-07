Crisi di governo: le reazioni di Mosca e dell’Europa alle dimissioni di Mario Draghi (Di venerdì 15 luglio 2022) La reazione della Russia alla Crisi politica italiana scatenata dal Movimento 5 Stelle non si è fatta attendere. “A Mosca stavano brindando ieri perché è stata servita a Putin la testa di Mario Draghi. Ora anche l’Europa è più debole, questa è stata una Crisi pianificata da tempo da Conte e intanto i ministri del L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) La reazione della Russia allapolitica italiana scatenata dal Movimento 5 Stelle non si è fatta attendere. “Astavano brindando ieri perché è stata servita a Putin la testa di. Ora anche l’Europa è più debole, questa è stata unapianificata da tempo da Conte e intanto i ministri del L'articolo proviene da Inews24.it.

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - ellieisboringaf : RT @tladyinthetower: Abbiamo visto gli inglesi e abbiamo pensato “facciamogli vedere com’è un Paese che è in crisi di governo ogni 4 mesi” - JorgePotes : RT @repubblica: Avanti con Draghi, governo senza M5S o voto subito: dal Pd a FdI le posizioni dei partiti sulla crisi di governo [di Gabrie… -