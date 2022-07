“Com’è morta” Ivana Trump | è Simona Ventura a dare tristi dettagli Anche su Rossano Rubicondi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 luglio 2022)interviene sulla morte di. Nelle scorse ore la notizia della morte dell’ex moglie di Donaldha fatto il giro del mondo. Una notizia inattesa, giunta come un fulmine a ciel sereno considerando che non si era conoscenza di suoi problemi di salute. Secondo gli ultimi aggiornamenti la donna ha cenato nel suo ristorante preferito a New York, non lontano da casa. Poi è rientrata nel suo appartamento e qui èa seguito di un infarto. Il canale Abc7 fapresente che fonti della polizia hanno detto che non ci sono elementi sospetti nel decesso e cheè deceduta per cause naturali. I proprietari del ristorante hanno raccontato: “Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto ...