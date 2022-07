Clementino nei guai | guida una macchina Ncc e i vigili gli ritirano la patente

Pubblicità

globalistIT : - infoitcultura : Clementino nei guai, patente ritirata al rapper: cos'è successo | Pourfemme - vitadavip : @iosonociangu @Lachibolala124 clementino è dal 2013 che mi chiava nei privè battito - iosonociangu : @vitadavip @Lachibolala124 Uaaa allora fai serata con clementino nei privé? Minchia che invidia -

Per strada però è stato fermato dagli agenti della polizia impegnatiservizi di controllo sulla sicurezza stradale;ha mostrato la sua patente di guida, che però non era valida per ...Per strada però è stato fermato dagli agenti della polizia impegnatiservizi di controllo sulla sicurezza stradale;ha mostrato la sua patente di guida, che però non era valida per ...Ritirata la patente a Clementino ad Ischia durante un controllo effettuato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale. A riportare la notizia è La ...Il rapper napoletano Clementino era a Ischia per una rassegna culturale e, mentre guidava un'auto Ncc, la polizia locale lo ha fermato per un controllo togliendogli la patente.