Byron Moreno: "Italia-Corea del Sud? Dopo la partita mi offrirono tanti soldi" (Di venerdì 15 luglio 2022) Gli Italiani si ricorderanno di Byron Moreno e delle su decisioni da incubo che hanno sbattuto la Nazionale di Trapattoni fuori dal Mondiale 2002. A distanza di venti anni dalla fatidica Italia-Corea... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 15 luglio 2022) Glini si ricorderanno die delle su decisioni da incubo che hanno sbattuto la Nazionale di Trapattoni fuori dal Mondiale 2002. A distanza di venti anni dalla fatidica...

Pubblicità

francoscoca : RT @MilanNelCuore12: Era dai tempi di Byron Moreno che non mi veniva l'istinto di spaccare il televisore - Evaave731 : RT @MilanNelCuore12: Era dai tempi di Byron Moreno che non mi veniva l'istinto di spaccare il televisore - PIERPAO67864611 : RT @MilanNelCuore12: Era dai tempi di Byron Moreno che non mi veniva l'istinto di spaccare il televisore - contextuo : RT @MilanNelCuore12: Era dai tempi di Byron Moreno che non mi veniva l'istinto di spaccare il televisore - MilanNelCuore12 : Era dai tempi di Byron Moreno che non mi veniva l'istinto di spaccare il televisore -