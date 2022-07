Bridgerton, un ex protagonista della serie critica il suo personaggio: “E’ stato piuttosto terribile” (Di venerdì 15 luglio 2022) Un ex protagonista di Bridgerton ha commentato il personaggio che ha interpretato nella serie tv targata Netflix. Stiamo parlando dell’amatissimo Regé-Jean Page che ha vestito i panni di Simon Basset. L’attore, che sta in questo periodo promuovendo il film The Gray Man, che lo vede al fianco di Ryan Gosling e Chris Evans, in occasione di un’intervista rilasciata a Variety ha parlato del Duca di Hastings: È stato realizzato così bene il suo arco di redenzione che le persone dimenticano che Simon è stato piuttosto terribile. Si è comportato come il miglior esempio di stro**o nell’Età della Reggenza in cui ci siamo imbattuti. Poiché abbiamo completato il cerchio così bene, poiché siamo caduti in piedi, al pubblico rimane una bella ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 luglio 2022) Un exdiha commentato ilche ha interpretato nellatv targata Netflix. Stiamo parlando dell’amatissimo Regé-Jean Page che ha vestito i panni di Simon Basset. L’attore, che sta in questo periodo promuovendo il film The Gray Man, che lo vede al fianco di Ryan Gosling e Chris Evans, in occasione di un’intervista rilasciata a Variety ha parlato del Duca di Hastings: Èrealizzato così bene il suo arco di redenzione che le persone dimenticano che Simon è. Si è comportato come il miglior esempio di stro**o nell’EtàReggenza in cui ci siamo imbattuti. Poiché abbiamo completato il cerchio così bene, poiché siamo caduti in piedi, al pubblico rimane una bella ...

