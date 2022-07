Bastano solo 17 euro per avere un segnale wi-fi da paura: ecco l’extender top! (Di venerdì 15 luglio 2022) Se foste alla ricerca di un extender Wi-Fi che sia economico, di qualità, e che abbia il suo perchè dal punto di vista estetico, allora dovreste buttare un occhio al modello a marchio Xiaomi. Xiaomi Wi-Fi Extender, 15/7/2022 – Computermagazine.itIl nostro riferimento, nel dettaglio, è all’Amplifier Pro 2, un dispositivo smart che permette di estendere il segnale Wi-Fi in tutta a casa. Avete mai registrato dei problemi durante la navigazione? Non è infatti una novità che si verifichino disservizi nella ricezione del segnale Wi-Fi in una stessa casa: magari il telefono prende in cucina e non in sala, oppure prende in taverna ma non in giardino o al primo piano. Tutta colpa di una serie di ostacoli come ad esempio elettrodomestici, muri portanti e via discorrendo. Per ovviare a questi problemi esiste un dispositivo che si chiama appunto extender e che in ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Se foste alla ricerca di un extender Wi-Fi che sia economico, di qualità, e che abbia il suo perchè dal punto di vista estetico, allora dovreste buttare un occhio al modello a marchio Xiaomi. Xiaomi Wi-Fi Extender, 15/7/2022 – Computermagazine.itIl nostro riferimento, nel dettaglio, è all’Amplifier Pro 2, un dispositivo smart che permette di estendere ilWi-Fi in tutta a casa. Avete mai registrato dei problemi durante la navigazione? Non è infatti una novità che si verifichino disservizi nella ricezione delWi-Fi in una stessa casa: magari il telefono prende in cucina e non in sala, oppure prende in taverna ma non in giardino o al primo piano. Tutta colpa di una serie di ostacoli come ad esempio elettrodomestici, muri portanti e via discorrendo. Per ovviare a questi problemi esiste un dispositivo che si chiama appunto extender e che in ...

