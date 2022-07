Atletica leggera, Mondiali 2022: Gianmarco Tamberi rischia tantissimo ma vola in finale nel salto in alto. Eliminato Fassinotti (Di venerdì 15 luglio 2022) Iniziano con il brivido i Mondiali di Atletica leggera 2022 per la Nazionale italiana. In quel di Eugene (Stati Uniti) esordio subito per una delle stelle azzurre, il campione olimpico in carica Gianmarco Tamberi. Il 30enne è riuscito a superare lo scoglio della qualificazione nel suo salto in alto, nonostante un paio di rischi assurdi. La condizione del marchigiano non è apparsa delle migliori: doppio errore a 2,25 (con una terza prova superata per un soffio), doppio errore anche a 2,28 prima del tentativo giusto che gli è valso l’ultimo atto. Nella notte tra lunedì e martedì la finale: si partirà da zero ed un fenomeno come l’azzurro potrebbe provare a far saltare il banco. Coloro che hanno destato la migliore ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Iniziano con il brivido idiper la Nazionale italiana. In quel di Eugene (Stati Uniti) esordio subito per una delle stelle azzurre, il campione olimpico in carica. Il 30enne è riuscito a superare lo scoglio della qualificazione nel suoin, nonostante un paio di rischi assurdi. La condizione del marchigiano non è apparsa delle migliori: doppio errore a 2,25 (con una terza prova superata per un soffio), doppio errore anche a 2,28 prima del tentativo giusto che gli è valso l’ultimo atto. Nella notte tra lunedì e martedì la: si partirà da zero ed un fenomeno come l’azzurro potrebbe provare a far saltare il banco. Coloro che hanno destato la migliore ...

