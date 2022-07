Ascolti Tv 14 luglio 2022, la crisi di governo non appassiona. Meglio la musica di Tim Summer Hits (Di venerdì 15 luglio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 299.000 (1,9%). Nel daytime e Preserale al pomeriggio su Rai1 Tg1 Edizione Straordinaria con Monica Maggioni 884.000 (9,8%). Italia - Islanda match valido per gli ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 299.000 (1,9%). Nel daytime e Preserale al pomeriggio su Rai1 Tg1 Edizione Straordinaria con Monica Maggioni 884.000 (9,8%). Italia - Islanda match valido per gli ...

Pubblicità

Teleblogmag : Ottimo risultato per #timsummerhits #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre aggior… - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 14 Luglio 2022. Floppa lo Speciale TG1 (1,22 mln – 8.9%), prevale Summer Hits (11.8% – 1,38 ml… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #14luglio ?? - TweetNotizie : Ascolti Tv 14 luglio 2022, la crisi di governo non appassiona. Meglio la musica di Tim Summer Hits - radioromait : Ascolti Tv di ieri 14 Luglio 2022: chi ha vinto in prime time -