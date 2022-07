Aria condizionata in auto, si rischiano multe fino a 444 euro: ecco perché (Di venerdì 15 luglio 2022) Fuori il sole battente, in auto l’Aria condizionata che ci fa tirare un sospiro di sollievo. E ci fa dimenticare, almeno per un secondo, il caldo torrido e l’afa. perché il finestrino aperto non basta e, soprattutto per i viaggi lunghi, accendere l’Aria condizionata sembra quasi l’unica soluzione. Eppure ore, proprio per questo, si rischiano multe fino a 444 euro. Quando è vietato accendere l’Aria condizionata in auto? Via libera all’Aria condizionata se siamo in marcia, ma non se si ferma l’auto. Che sia per aspettare qualcuno o per fare una telefonata. Quando il motore è acceso e l’auto è in ferma o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Fuori il sole battente, inl’che ci fa tirare un sospiro di sollievo. E ci fa dimenticare, almeno per un secondo, il caldo torrido e l’afa.il finestrino aperto non basta e, soprattutto per i viaggi lunghi, accendere l’sembra quasi l’unica soluzione. Eppure ore, proprio per questo, sia 444. Quando è vietato accendere l’in? Via libera all’se siamo in marcia, ma non se si ferma l’. Che sia per aspettare qualcuno o per fare una telefonata. Quando il motore è acceso e l’è in ferma o ...

