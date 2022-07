X – A Sexy Horror Story | una clip dell’horror da brividi di Ti West

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 14 luglio 2022) X– Apromette faville e si presenta come uno slasher diverso dagli altri sul mercato. Unestivo che promette di farvi saltare dalla poltrona del cinema, in uscita nelle sale il 14 luglio per Koch Media Un confronto efferato tra generazioni, violenza e sesso: tutto questo è X – A, del regista-sceneggiatore Ticon Mia Goth, Martin Anderson e Jenna Ortega. Il film, portato nelle sale da Midnight Factory (etichetta di proprietà di Koch Media), e da A24, studio di produzione di Hereditary – Le Radici del Male, Midsommar – Il Villaggio dei Dannati, The Witch e The Lighthouse, promette emozioni forti per gli amanti del genere e non solo. Il regista, già noto per altri lavori del genere, ha rinnovato la ...