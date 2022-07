VNL femminile 2022, Mazzanti: “Contentissimi per il risultato, contro la Cina non è mai facile” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di volley, Davide Mazzanti, dopo la vittoria per 3-1 contro la Cina nei quarti della Volleyball Nations League 2022, ha analizzato la prestazione delle sue ragazze: “Siamo Contentissimi per il risultato ma va detto che abbiamo fatto fatica a essere ordinati come al solito e questo non ci ha permesso di esprimere al massimo quello che avevamo preparato. In un quarto di finale di una competizione così importante è possibile faticare tenendo però presente che è nelle nostre corde poter fare ancora meglio. Questa comunque era la partita più complessa, in fondo il quarto di finale o ti manda a casa o ti consente di giocarti le medaglie”. Adesso un po’ di meritato riposo e poi si penserà alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Il commissario tecnico della Nazionale italianadi volley, Davide, dopo la vittoria per 3-1lanei quarti della Volleyball Nations League, ha analizzato la prestazione delle sue ragazze: “Siamoper ilma va detto che abbiamo fatto fatica a essere ordinati come al solito e questo non ci ha permesso di esprimere al massimo quello che avevamo preparato. In un quarto di finale di una competizione così importante è possibile faticare tenendo però presente che è nelle nostre corde poter fare ancora meglio. Questa comunque era la partita più complessa, in fondo il quarto di finale o ti manda a casa o ti consente di giocarti le medaglie”. Adesso un po’ di meritato riposo e poi si penserà alla ...

Pubblicità

sportface2016 : #VNL femminile 2022, #Mazzanti: 'Contentissimi per il risultato, contro la #Cina non è mai facile' - thevolleynews : VNL femminile, Mazzanti: 'Partita faticosa, siamo stati bravi ma non belli come al solito' -… - sportface2016 : #Volley femminile, #VNL2022: gli highlights del quarto di finale #Italia-#Cina 3-1 (VIDEO) - paloabp : RT @ale_garotta: Per la prima volta nella breve storia della competizione, l’#Italia ???? si conquista l’accesso alle semifinali della VNL fe… - zazoomblog : Volley VNL femminile 2022: Italia in semifinale Cina battuta in quattro set - #Volley #femminile #2022: #Italia -