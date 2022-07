Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 14 LUGLIOORE 17.20 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1FIRENZE VIABILITA RIPRISTINATA TRA LE USCITE FABRO E ORVIETO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AL MOMENTO SONO 13 I KM DI CODA IN AUMENTO PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE OSTIENSE E LANINA IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON L A24TERAMO SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SI RALLENTA SUYLL APONTINA ALTEZZA POMEZIA VERSO LATINA E SULLA CASISA ...