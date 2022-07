Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2022 ore 11:30 (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 14 LUGLIO 2022 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE TRA MONTEPORZIO CATONE E RACCORDO DIREZIONE Roma SULL’A1 Roma NAPOLI CODE ALTEZZA FERENTINO DIREZIONE NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SU VIA DI CASAL SELCE CODE PER INCIDENTE TRA VIA QUARTO SANTALUCIA E VIA UMBERTO RICCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN ESTERNA RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA REGIONALE FORCA D’ACERO E LA REGIONALE DI SORA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 14 LUGLIOORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE TRA MONTEPORZIO CATONE E RACCORDO DIREZIONESULL’A1NAPOLI CODE ALTEZZA FERENTINO DIREZIONE NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SU VIA DI CASAL SELCE CODE PER INCIDENTE TRA VIA QUARTO SANTALUCIA E VIA UMBERTO RICCI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD IN ESTERNA RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE, A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA REGIONALE FORCA D’ACERO E LA REGIONALE DI SORA ...

Pubblicità

CasilinaNews : A1, Diramazione Roma Sud: incidente tra tre auto e un mezzo pesante. Traffico in tilt - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2022 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-07-2022 - PastoreFrance : Però, mica male 108 miliardi di euro all'anno! L'equivalente dell'ammodernamento di tutta la viabilità e il traspo… - gplexousted : Roma è ormai un Action RPG in prima persona. Io sono al livello che devi sconfiggere il mostro ATAC e liberare la v… - bluemoovn__ : uno dei gironi infernali me lo immagino strutturato come la viabilità a Roma in cui sei costretto a rimanere nel tr… -