Ucraina: Kiev, 'morti 37.870 soldati russi, distrutti 1667 tank' (Di giovedì 14 luglio 2022) Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 37.870 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 37.870 uomini, 1667 carri armati, 3852 mezzi corazzati, 840 sistemi d'artiglieria, 247 lanciarazzi multipli, 109 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 219 aerei, 188 elicotteri, 2720 autoveicoli, 15 unità navali e 681 droni.

