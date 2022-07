Tudor fa lo sgambetto al Napoli | blitz di mercato del Marsiglia per il big

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo aver perso Kalidou Koulibaly, ilrischia anche unodall’Olympiquedi Igor. Ilha battuto oggi pomeriggio l’Anaune Val di Non per 10-0, con Kvaratskhelia assoluto protagonista, ma l’attenzione di tuttì, sia degli addetti ai lavori che dei tifosi, è rivolta verso il calcio. In casa partenopea, infatti, questi ultimi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

SNAI Sportnews

Domenica scorsa è fallita l'operazione '' al Milan capolista: dopo essere andato avanti ...contro le due milanesi in lotta per il tricolore le uniche due sconfitte degli uomini dida ...Il post partita in diretta sul nostro canale Twitch della sfida scudetto fra il Verona die il Milan di Stefano Pioli: vieni a vederciAl fischio finale di Verona - Milan siamo in ...lo... PREMIER, LIGA, LIGUE 1 E BUNDESLIGA: QUALI SONO LE FAVORITE Casale, uno degli obiettivi principali della Lazio per la difesa, rischia di sfumare: il Monza avrebbe fatto una prima offerta al Verona ...