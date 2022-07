Traffico Roma del 14-07-2022 ore 18:00 (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma trovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiara sulla tangenziale est code tra San Giovanni e la A24 direzione Salaria Nomentana tangenziale anche con Traffico in zona Tor di Quinto zona nord sulla via Flaminia Traffico intenso in uscita da Roma sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra il Sant’Andrea e il Castel Giubileo manifestazione in centro chiusa via del Corso tra Largo Chigi Piazza Venezia ripercussioni per il Traffico è deviato e diverse linee del trasporto pubblico in III il Traffico nel quartiere Appio con rallentamenti e code sulla Appia e sulle strade circostanti sulla via Ardeatina intanto disagi per lavori tra Pomezia e Roma dettagli di queste di altre ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdetrovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiara sulla tangenziale est code tra San Giovanni e la A24 direzione Salaria Nomentana tangenziale anche conin zona Tor di Quinto zona nord sulla via Flaminiaintenso in uscita dasul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra il Sant’Andrea e il Castel Giubileo manifestazione in centro chiusa via del Corso tra Largo Chigi Piazza Venezia ripercussioni per ilè deviato e diverse linee del trasporto pubblico in III ilnel quartiere Appio con rallentamenti e code sulla Appia e sulle strade circostanti sulla via Ardeatina intanto disagi per lavori tra Pomezia edettagli di queste di altre ...

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello #viabiliTOS #viabiliFI - malvaverbasco3 : @Monik_in_fabula @OfficinaDiMarK @VittorioSgarbi Perché odio il caos e mi manca l'aria.....dovete capire che abito… - PalermoToday : Lite con coltellate nel traffico di Roma, un 41enne palermitano in carcere - VAIstradeanas : 17:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -