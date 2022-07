Scalfari, Papa Francesco: “Dolore per scomparsa di un amico” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Papa Francesco ha appreso “con Dolore della scomparsa del suo amico, Eugenio Scalfari”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Il Papa, spiega, “conserva con affetto la memoria degli incontri – e delle dense conversazioni sulle domande ultime dell’uomo – avute con lui nel corso degli anni e affida nella preghiera la sua anima al Signore, perché lo accolga e consoli quanti gli erano vicini”. Inviato da iPhone L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) –ha appreso “condelladel suo, Eugenio”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Il, spiega, “conserva con affetto la memoria degli incontri – e delle dense conversazioni sulle domande ultime dell’uomo – avute con lui nel corso degli anni e affida nella preghiera la sua anima al Signore, perché lo accolga e consoli quanti gli erano vicini”. Inviato da iPhone L'articolo proviene da Italia Sera.

