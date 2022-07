Roma, la protesta dei tassisti non si ferma: petardi e fumogeni davanti Palazzo Chigi (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma. La protesta dei tassisti non si ferma. Dopo il coro di dissenso che si è levato ieri, anche oggi — giovedì 14 luglio — i tassisti continuano a far sentire la propria voce e non solo a parole. È infatti nuovamente bloccata via del Corso, nelle vicinanze di Palazzo Chigi. Qui un manipolo di tassisti sta manifestando contro il governo e Uber. La tensione è letteralmente nell’aria e si fa sentire al ‘colpi’ di petardi e fumogeni. Leggi anche: Proteste dei tassisti a Roma: ritornano le tensioni e gli scontri. fumogeni davanti Palazzo Chigi Le motivazioni della protesta dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022). Ladeinon si. Dopo il coro di dissenso che si è levato ieri, anche oggi — giovedì 14 luglio — icontinuano a far sentire la propria voce e non solo a parole. È infatti nuovamente bloccata via del Corso, nelle vicinanze di. Qui un manipolo dista manifestando contro il governo e Uber. La tensione è letteralmente nell’aria e si fa sentire al ‘colpi’ di. Leggi anche: Proteste dei: ritornano le tensioni e gli scontri.Le motivazioni delladei ...

