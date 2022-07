Roma-Atalanta | possibile scambio tra due attaccanti | le ultime

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’asse di mercatoè sempre stato molto caldo. Sono stati diversi i passaggi da Bergamo ae viceversa. Tra gli ultimi: Mancini, Cristante, Toloi e Ibañez. Per questa sessione di mercato potrebbe esserci un nuovo, tra due. Il colombiano Luis Muriel potrebbe giungere alla corte di José Mourinho, mentre l’esterno italiano, Stephan El Shaarawy, potrebbe andare a Bergamo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al momento si tratta di un’idea, ma ci sono già stati dei contatti tra i club. Luis MurielLaha perso Mkhitaryan e potrebbe dover rinunciare anche a Zaniolo e per questo si sta muovendo per trovare i sostituti. Muriel piace a Mourinho ed è un giocatore con caratteristiche tecniche perfette per la ...

AmoBergamo : #Bergamo I discorsi aperti con la Roma, la questione Pinamonti e i giocatori ancora da piazzare - EliteFaisal01 : Top ?? - Juventus - AC Malian - Inter Malian - Napoli - Roma - Lazio - Atalanta - Fiorentina - Palermo - Parma - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Muriel-El Shaarawy: Atalanta e Roma si scambiano i gol? #AsRoma - MomentiCalcio : Calciomercato #Roma , prende corpo lo scambio con l'#Atalanta - romaforever_it : Muriel-El Shaarawy: Atalanta e Roma si scambiano i gol? -

...speciale che porta i calciatori a viaggiare sull'asse Bergamo -: affari fatti (Toloi, Mancini, Cristante, Ibanez), altri sfumati in extremis (Karsdorp), fatto sta che i discorsi fra l'e ...Ha pensato di bastare a se stesso e agli altri Bergamo 02/11/2021 - Champions League /- ... Infine laMuriel Roma - Come rivelato da Alfredo Pedullà sui canali di Sportitalia, la Roma starebbe sondando con forte decisione la pista Muriel.Tutte le trattative di questa sessione estiva per la Roma: spunta Pasalic per il centrocampo, Villar verso il MonzaContentsTutte le trattative di questa sessione estiva per la Roma: spunta Pasalic per ...