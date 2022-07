Putin firma legge | schierarsi col nemico è alto tradimento

Pubblicità

brunoriTg2 : #Russia Nuovo giro di vite #Putin firma una nuova legge: schierarsi con il nemico viene considerato alto tradiment… - fisco24_info : Putin firma la legge, schierarsi col nemico è alto tradimento: Il reato è punibile con la reclusione fino a 20 anni - SegirtNews : Putin firma la legge, schierarsi col nemico è alto tradimento - andrea_gym : RT @JozeJechich_JJ: Incendiare i campi di grano è la firma di guerra più vigliacca che si possa concepire. Non c'è quindi da stupirsi che v… - Davide_2503 : RT @Radicali: Dalla Cecenia all'Ucraina: chi è davvero Vladimir Putin lo diciamo da oltre vent'anni. Ora serve un mandato di cattura. Firma… -

Globalist.it

Il Presidente russo Vladimirha firmato una legge che equipara all'alto tradimento lo schierarsi dalla parte del nemico in una situazione di azione militare. E rende un crimine per i cittadini russi prendere parte a un ...Il Presidente russo Vladimirha firmato una legge che equipara all'alto tradimento lo schierarsi dalla parte del nemico in una situazione di azione militare. E rende un crimine per i cittadini russi prendere parte a un ... Putin firma il decreto: cittadinanza russa agevolata per chi abita in Ucraina o nelle repubbliche separatiste Il Presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che equipara all'alto tradimento lo schierarsi dalla parte del nemico in una situazione di azione militare. Il reato è punibile con la reclusion ...Il Presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che equipara all'alto tradimento lo schierarsi dalla parte del nemico in una situazione di azione militare. (ANSA) ...