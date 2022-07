Psi: da domani congresso a Roma, presenti leader centrosinistra (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) - “È il tempo del noi”, è lo slogan scelto dal Psi per celebrare il congresso nazionale che rinnoverà i vertici del partito e che vede come candidato, con la mozione ‘Una grande storia per ripensare il futuro', il segretario uscente Enzo Maraio. Il congresso si terrà da domani a domenica a Roma, presso l'Auditorium Antonianum (Viale Manzoni 1) e vedrà partecipazione, oltre che di intellettuali e parti sociali, di tutti i leader del centrosinistra. domani, dopo l'apertura del congresso con la relazione del segretario Maraio che si terrà alle 15.30, sono previsti gli interventi di Roberto Speranza, segretario di Articolo Uno; Carlo Calenda, segretario di Azione; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Bruno Tabacci, presidente ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) - “È il tempo del noi”, è lo slogan scelto dal Psi per celebrare ilnazionale che rinnoverà i vertici del partito e che vede come candidato, con la mozione ‘Una grande storia per ripensare il futuro', il segretario uscente Enzo Maraio. Ilsi terrà daa domenica a, presso l'Auditorium Antonianum (Viale Manzoni 1) e vedrà partecipazione, oltre che di intellettuali e parti sociali, di tutti idel, dopo l'apertura delcon la relazione del segretario Maraio che si terrà alle 15.30, sono previsti gli interventi di Roberto Speranza, segretario di Articolo Uno; Carlo Calenda, segretario di Azione; Roberto Gualtieri, sindaco di; Bruno Tabacci, presidente ...

