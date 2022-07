Problemi sulla corsia di sinistra | Pellegrini è fuori dai giochi | il motivo è grave

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 14 luglio 2022) Lucanon è stato in grado di elevarsi a tal punto da poter essere considerato all’altezza della Juve che dovrà vincere in futuro. Ci sono alcuni giocatori che non sono stati assolutamente in grado di poter mettere a disposizione della Juventus tutto il proprio talento, con Lucache sicuramente è uno dei casi più eclatanti da questo punto di vista, considerando infatti come era arrivato in quel di Torino al posto di un certo Leonardo Spinazzola. LaPresseIn moltissimi casi l’obiettivo dei vari giocatori che iniziano la carriera è quella di poter arrivare a un certo punto all’interno di una grande squadra come la Juventus, con Lucache dunque ha potuto affermare a tutti gli effetti di avere realizzato il proprio grande sogno, ma non tutto è andato per il meglio. Sarebbe arrivato anche nel momento giusto, ...