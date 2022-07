Poste: arriva la bellissima notizia, finalmente (Di giovedì 14 luglio 2022) Una notizia ci informa che anche la Cassa depositi e prestiti ha alzato gli interessi dei buoni fruttiferi postali. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio cosa sta accadendo. Circa il Buono 3 anni plus questo assicura ora un rendimento lordo annuo a scadenza dell’1%. Il Buono 3×2 prevede invece un tasso dello 0,75% annuo alla fine dei primi tre anni e poi l’1,75% annuo fino alla scadenza. Poste, arriva la bellissima notizia, finalmente(pixabay.com) Per quanto riguarda il Buono 3×4, questo arriva fino al 2% al completamento dell’investimento. Il Buono 4×4, arriva a toccare dopo 16 anni il 3% di rendimento lordo. Circa il buono dedicato ai minori il tasso d’interesse arriva a 3,50%. Il guadagno dei buoni ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Unaci informa che anche la Cassa depositi e prestiti ha alzato gli interessi dei buoni fruttiferi postali. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio cosa sta accadendo. Circa il Buono 3 anni plus questo assicura ora un rendimento lordo annuo a scadenza dell’1%. Il Buono 3×2 prevede invece un tasso dello 0,75% annuo alla fine dei primi tre anni e poi l’1,75% annuo fino alla scadenza.la(pixabay.com) Per quanto riguarda il Buono 3×4, questofino al 2% al completamento dell’investimento. Il Buono 4×4,a toccare dopo 16 anni il 3% di rendimento lordo. Circa il buono dedicato ai minori il tasso d’interessea 3,50%. Il guadagno dei buoni ...

A SALIVOLI ARRIVA LO SPORTELLO BANCOMAT

ci teniamo inoltre a comunicare agli abitanti del quartiere Salivoli che sono in corso trattative - in cui la Cgil è parte attiva - per portare in piazza Berlinguer la nuova sede delle Poste.

Poste Italiane lancia il buono fruttifero postale 3 anni Plus e raddoppia i tassi degli altri buoni

Poste Italiane nella giornata di oggi non solo ha lanciato il bfp 3 anni Plus ma ha raddoppiato quasi i tassi di tutti gli altri buoni fruttiferi postali.