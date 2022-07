Omicidio Gianluca Coppola, arriva la condanna per l’assassino. I familiari: “Sentenza ridicola” (Di giovedì 14 luglio 2022) arriva la Sentenza per il presunto killer di Gianluca Coppola, il 27enne ucciso a Casoria nell’aprile del 2021 al culmine di una lite per motivi sentimentali. Il giudice ha condannato Antonio Felli a 20 anni di carcere. Non è stata accettata la richiesta del sostituto procuratore che aveva chiesto l’ergastolo. Sentenza per l’Omicidio di Gianluca Coppola il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 luglio 2022)laper il presunto killer di, il 27enne ucciso a Casoria nell’aprile del 2021 al culmine di una lite per motivi sentimentali. Il giudice hato Antonio Felli a 20 anni di carcere. Non è stata accettata la richiesta del sostituto procuratore che aveva chiesto l’ergastolo.per l’diil L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

