Nissan Qashqai e-Power | la prova de Il Fatto it – La via di mezzo tra ibrido e elettrico – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) Evidentemente allanon vogliono sentir parlare di plug-in e per offrire qualcosa di più rispetto alle unità ibride “leggere” die Juke hanno introdotto la filosofia e-: un concetto inedito in un settore che sembrava ormai definito dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche. La Qasqhai e-, che affianca le versioni già in commercio, abbina un motore a benzina e uno, ma la motricità compete solo a quest’ultimo, perché il termico non è mai collegato alle ruote. Neppure quando il conducente chiede un surplus di potenza, come invece accade nell’altronon convenzionale disponibile oggi sul mercato: l’ i-MMD della Honda. Il compito del 1.500 turbo a benzina da 158 Cv è solo quello di ricaricare la batteria o di alimentare direttamente il ...