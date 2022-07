Ne basta solo 1 cucchiaino sotto qualsiasi pianta per rendere le foglie verdi a farla fiorire magicamente! (Di giovedì 14 luglio 2022) Amanti del pollice verde benvenuti. Oggi sono qui per mostrarvi un modo semplice ma efficace per nutrire le piante e i fiori del nostro appartamento. Con questo metodo naturale, continuando a leggere, vedremo come le piante e i fiori cresceranno in modo rigoglioso. Allo stesso tempo ci libereremo dei fastidiosi moscerini che girano intorno alle piante. Qual è l’ingrediente naturale da utilizzare? Il trucchetto utile per allontanare i moscerini dalle piante è quello di utilizzare l’aglio granulato oppure l’aglio in polvere. L’aglio infatti contiene vitamine e minerali. Ad esempio contiene ferro, zinco e potassio che influiscono negativamente sulla microflora patogena e sui parassiti. Per ottenere il risultato sperato bisogna utilizzare i trucchi che leggerai qui di seguito una volta ogni 3 oppure 4 settimane. Mettiamoci a lavoro! Primo metodo da utilizzare: inserire l’aglio nel ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 14 luglio 2022) Amanti del pollice verde benvenuti. Oggi sono qui per mostrarvi un modo semplice ma efficace per nutrire le piante e i fiori del nostro appartamento. Con questo metodo naturale, continuando a leggere, vedremo come le piante e i fiori cresceranno in modo rigoglioso. Allo stesso tempo ci libereremo dei fastidiosi moscerini che girano intorno alle piante. Qual è l’ingrediente naturale da utilizzare? Il trucchetto utile per allontanare i moscerini dalle piante è quello di utilizzare l’aglio granulato oppure l’aglio in polvere. L’aglio infatti contiene vitamine e minerali. Ad esempio contiene ferro, zinco e potassio che influiscono negativamente sulla microflora patogena e sui parassiti. Per ottenere il risultato sperato bisogna utilizzare i trucchi che leggerai qui di seguito una volta ogni 3 oppure 4 settimane. Mettiamoci a lavoro! Primo metodo da utilizzare: inserire l’aglio nel ...

