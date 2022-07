“Messaggi compromettenti sul cellulare”: Francesco Totti così ha ‘sgamato’ Ilary | Indiscrezione (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo un’Indiscrezione, proveniente dal settimanale Chi, Francesco Totti avrebbe così colto in flagrante Ilary Blasi. In queste ore non si parla d’altro. E’ esplosa la bomba mediatica secondo cui la coppia più longeva e ammirata nel mondo dello spettacolo si sarebbe detta addio. Trattasi, appunto di Francesco Totti e Ilary Blasi che, tramite un comunicato ‘disgiunto’, hanno annunciato all’ANSA la loro separazione. Francesco Totti e Ilary Blasi – AltranotiziaDifatti, l’ex Capitano della Roma ha così affermato: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile“, concludendo: “Confido nel ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo un’, proveniente dal settimanale Chi,avrebbecolto in flagranteBlasi. In queste ore non si parla d’altro. E’ esplosa la bomba mediatica secondo cui la coppia più longeva e ammirata nel mondo dello spettacolo si sarebbe detta addio. Trattasi, appunto diBlasi che, tramite un comunicato ‘disgiunto’, hanno annunciato all’ANSA la loro separazione.Blasi – AltranotiziaDifatti, l’ex Capitano della Roma haaffermato: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile“, concludendo: “Confido nel ...

Pubblicità

trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - rougecrows : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… - piccolaHulk : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… - attimipersi : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… - SSlash6 : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… -