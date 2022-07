Matilda De Angelis rimuove il post sull’ansia: “Non volevo finire nel vortice del pietismo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Ieri Matilda De Angelis aveva diffuso un lungo post su Instagram corredato da video e foto per raccontare le difficoltà vissute negli ultimi tre anni a causa dell’ansia e per incoraggiare a chiedere aiuto. Oggi l’attrice ritorna sui suoi passi, a causa dei media. Matilda De Angelis e il post di ieri: lo sfogo sull’ansia e l’acne Nel mese della consapevolezza sull’acne, De Angelis, che ha oltre 650mila follower su Instagram, aveva pubblicato sul suo profilo un lungo post corredato da foto e video. Il post esordiva dicendo “Ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa” e raccontava la terribile sensazione fisica che accompagnava i momenti più duri, spiegando che per lei “l’acne è stato il sintomo di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 luglio 2022) IeriDeaveva diffuso un lungosu Instagram corredato da video e foto per raccontare le difficoltà vissute negli ultimi tre anni a causa dell’ansia e per incoraggiare a chiedere aiuto. Oggi l’attrice ritorna sui suoi passi, a causa dei media.Dee ildi ieri: lo sfogoe l’acne Nel mese della consapevolezza sull’acne, De, che ha oltre 650mila follower su Instagram, aveva pubblicato sul suo profilo un lungocorredato da foto e video. Ilesordiva dicendo “Ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa” e raccontava la terribile sensazione fisica che accompagnava i momenti più duri, spiegando che per lei “l’acne è stato il sintomo di ...

