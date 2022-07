LINO GUANCIALE SI FA IN TRE: SOPRAVVISSUTI, IL COMMISSARIO RICCIARDI, LA PORTA ROSSA (Di giovedì 14 luglio 2022) Sarà una stagione molto ricca per LINO GUANCIALE: tre fiction lo vedranno infatti protagonista sulle reti Rai, a partire dalla novità assoluta “SOPRAVVISSUTI”, attesa su Rai1 da lunedì 3 ottobre, per proseguire nella prima parte del 2023 con la seconda stagione de “Il COMMISSARIO RICCIARDI” e il gran finale de “La PORTA ROSSA”. SOPRAVVISSUTI6 puntate da lunedì 3 ottobre 2022 su Rai1 La nuova grande coproduzione a guida italiana prodotta dall’Alleanza Europea tra Rai, France Télévisions e ZDF. Una barca a vela di nome Arianna, elegante e moderna, salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica, con dodici passeggeri. Ciascuno di loro sale a bordo col bagaglio della propria storia, complessa e a volte dolorosa e con la speranza che ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 14 luglio 2022) Sarà una stagione molto ricca per: tre fiction lo vedranno infatti protagonista sulle reti Rai, a partire dalla novità assoluta “”, attesa su Rai1 da lunedì 3 ottobre, per proseguire nella prima parte del 2023 con la seconda stagione de “Il” e il gran finale de “La”.6 puntate da lunedì 3 ottobre 2022 su Rai1 La nuova grande coproduzione a guida italiana prodotta dall’Alleanza Europea tra Rai, France Télévisions e ZDF. Una barca a vela di nome Arianna, elegante e moderna, salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica, con dodici passeggeri. Ciascuno di loro sale a bordo col bagaglio della propria storia, complessa e a volte dolorosa e con la speranza che ...

Pubblicità

espressione24 : 'Sotto la città – 1915', il corto con Lino Guanciale sul Terremoto di Avezzano, in concorso al Festival Nazionale d… - iinchiostro : RT @chiiarodiluna: #NonDirloAlMioCapo2 Gli americani hanno Bradley Cooper e Chris Hemsworth, noi abbiamo Lino Guanciale - gianlu_79 : RT @bubinoblog: LINO GUANCIALE SI FA IN TRE: SOPRAVVISSUTI, IL COMMISSARIO RICCIARDI, LA PORTA ROSSA - bubinoblog : LINO GUANCIALE SI FA IN TRE: SOPRAVVISSUTI, IL COMMISSARIO RICCIARDI, LA PORTA ROSSA - SabrinaBalda : @_valsslife Nella dama velata l'apoteosi della bellezza di Lino Guanciale personaggio intrigante affascinante -