(Di giovedì 14 luglio 2022) “I dirigenti M5S stavano pianificando da mesi l’apertura di unaper mettere fine al governo Draghi. Sperano in 9 mesi di campagnaper risalire nei sondaggi, ma così condannano solo il Paese al baratro economico e sociale”: Luigi Diparla ormai da esterno ai grillini e non lesina dure critiche all’ex partito, abbandonato meno di un mese fa con la scissione governista che ha portato alla nascita di “Insieme per il Futuro”, per ladi governo innescata sul dl Aiuti. “Non potevamo essere complici di questo piano cinico e opportunista, che trascina il paese al voto anticipato e al collasso economico e sociale”, dice il ministro degli Esteri all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Ipf. “Chi subì il Papeete 1 ora fa il Papeete 2” E proprio mentre un altro parlamentare – la senatrice ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Le picconate di Di Maio al M5S per aver aperto la crisi: “Populista e sovranista farlo per tornaconto elettorale” -

neXt Quotidiano

Da una parte ledel Movimento Cinque Stelle al governo Draghi. Dall'altra i pop - corn ... la pattuglia di Luigi Di, lo stesso non si può dire della sostanza. Dopotutto è stato Draghi a ...E mentre il ministro Di, fondatore dei gruppi Insieme per il futuro, continua a criticare le '' al governo in un momento così complicato, i pentastellati sono preoccupati. Zingaretti ... Le picconate di Di Maio al M5S per aver aperto la crisi di governo Luigi Di Maio contro Movimento 5 Stelle, il suo ex partito, che oggi apre formalmente la crisi di governo non votando la fiducia in Senato ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...