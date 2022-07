Le dimissioni di Draghi fanno il giro dei giornali del mondo (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - La decisione del presidente del Consiglio Mario Draghi di dimettersi ha immediatamente fatto il giro del mondo. La notizia campeggia sulla hompage del sito della Bbc che titola "Il premier italiano lascia dopo il collasso della coalizione", mentre il Guardian spiega che "la crisi è scaturita dal boicottaggio del Movimento Cinque Stelle di un cruciale voto di fiducia". "Per l'ex presidente della Bce non esistono più le condizioni per un 'governo di unità nazionale'", riferisce il Financial Times. Spazio in apertura anche sul francese Le Figaro che riporta l'annuncio delle "dimissioni stasera" di Draghi mentre Le Monde guarda allo "sgretolamento della coalizione", riferendo che il "Movimento 5 Stelle, membro della coalizione al potere, ha deciso di boicottare un voto di fiducia su un testo in ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - La decisione del presidente del Consiglio Mariodi dimettersi ha immediatamente fatto ildel. La notizia campeggia sulla hompage del sito della Bbc che titola "Il premier italiano lascia dopo il collasso della coalizione", mentre il Guardian spiega che "la crisi è scaturita dal boicottaggio del Movimento Cinque Stelle di un cruciale voto di fiducia". "Per l'ex presidente della Bce non esistono più le condizioni per un 'governo di unità nazionale'", riferisce il Financial Times. Spazio in apertura anche sul francese Le Figaro che riporta l'annuncio delle "stasera" dimentre Le Monde guarda allo "sgretolamento della coalizione", riferendo che il "Movimento 5 Stelle, membro della coalizione al potere, ha deciso di boicottare un voto di fiducia su un testo in ...

