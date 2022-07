La Juventus non è più italiana: rivoluzione totale, cambia tutto (Di giovedì 14 luglio 2022) La Juventus è sempre stata una squadra voglioso di creare la rosa più forte, per questo motivo ha saputo prelevare anche grandi stranieri. In tutti questi anni la Juventus è sempre stata considerata come una delle squadre più importanti in tutto il mondo, per questo motivo sono tantissimi i giocatori che hanno deciso di lasciare la propria nazione per poter vestire la gloriosa maglia bianconera, ma ce n’è una in particolare che è stata in grado di dare il maggior numero di calciatori. LaPresseDa qualche anno a questa parte ormai non esistono più le identità nazionali all’interno dei campionati di calcio, considerando infatti come ogni realtà sia a sé stante e tutti abbiano intenzione di poter creare la squadra migliore possibile acquistando i giocatori più importanti di tutto il mondo. La Juventus però ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 14 luglio 2022) Laè sempre stata una squadra voglioso di creare la rosa più forte, per questo motivo ha saputo prelevare anche grandi stranieri. In tutti questi anni laè sempre stata considerata come una delle squadre più importanti inil mondo, per questo motivo sono tantissimi i giocatori che hanno deciso di lasciare la propria nazione per poter vestire la gloriosa maglia bianconera, ma ce n’è una in particolare che è stata in grado di dare il maggior numero di calciatori. LaPresseDa qualche anno a questa parte ormai non esistono più le identità nazionali all’interno dei campionati di calcio, considerando infatti come ogni realtà sia a sé stante e tutti abbiano intenzione di poter creare la squadra migliore possibile acquistando i giocatori più importanti diil mondo. Laperò ...

