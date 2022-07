Incendio in appartamento, soccorritore ustionato ed intossicato. (Di giovedì 14 luglio 2022) Era intervenuto per prestare aiuto ad una sua parente la cui abitazione era stata aggredita dalle fiamme, ma nel tentativo di spegnere l'Incendio si è procurato ustioni in diverse parti del corpo. È ... Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 14 luglio 2022) Era intervenuto per prestare aiuto ad una sua parente la cui abitazione era stata aggredita dalle fiamme, ma nel tentativo di spegnere l'si è procurato ustioni in diverse parti del corpo. È ...

Pubblicità

GazzettAvellino : Incendio in appartamento, soccorritore ustionato ed intossicato. - ciopweller : @joe_tarallo @LuigiCorbo3 >al mondo riguardo la sicurezza. Purtroppo non c'è una cultura della sicurezza ma solo de… - occhio_notizie : Le fiamme che hanno interessato la struttura sono state spente dai Vigili del Fuoco - laregione : Incendio in un appartamento a Rivera: evacuata la palazzina - RSInews : Incendio a Rivera, palazzina evacuata - Le fiamme sono scoppiate in un appartamento al primo piano in via Lagacci –… -