Il rinnovo di Cuadrado è carta straccia, ma la rescissione è un problema: ecco perchè (Di giovedì 14 luglio 2022) Juan Cuadrado è stato una bandiera della Juve, ma gli anni passano anche per lui, per questo motivo rischia ormai il posto in quel di Torino. In queste ultime stagioni la Juventus ha avuto nel colombiano Juan Cuadrado sicuramente uno degli elementi più importanti all'interno della squadra, ma ormai l'età sta passando anche per il sudamericano e dunque si sta cercando in tutti i modi di poter trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti per il futuro. LaPresseIn questa stagione è stato davvero molto complicato per la Juventus riuscire a perfezionarsi e a migliorarsi sempre di più per quanto riguarda il valore dei propri giocatori, con diversi elementi che sono stati davvero deludenti e hanno portato così a un sensibile calo delle prestazioni dei bianconeri. Uno di quelli che però è stato sicuramente una delle colonne portanti della ...

