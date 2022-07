Il defibrillatore arriva dal cielo. A settembre in volo drone salva-vita (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Si alzerà in volo a metà settembre, in Campania, per il primo test ufficiale il drone salva-vita in grado di far arrivare in tempi rapidi defibrillatori in caso di arresto cardiaco improvviso, ma anche emoderivati, farmaci, kit chirurgici in varie situazioni di emergenza e organi da trapiantare. Lo annuncia all'Adnkronos Salute Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis118 e ideatore e leader del progetto Seuam (Sanitary Urban Air Mobility). Progetto che, sottolinea, "si centra nella necessità assoluta di guadagnare tempo, perché il tempo è la variabile determinante che, in emergenza, fa la differenza tra la vita e la morte". Superata la prima prova, a metà ottobre a Roma ci sarà "la presentazione ufficiale, con il primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) - Si alzerà ina metà, in Campania, per il primo test ufficiale ilin grado di farre in tempi rapidi defibrillatori in caso di arresto cardiaco improvviso, ma anche emoderivati, farmaci, kit chirurgici in varie situazioni di emergenza e organi da trapiantare. Lo annuncia all'Adnkronos Salute Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis118 e ideatore e leader del progetto Seuam (Sanitary Urban Air Mobility). Progetto che, sottolinea, "si centra nella necessità assoluta di guadagnare tempo, perché il tempo è la variabile determinante che, in emergenza, fa la differenza tra lae la morte". Superata la prima prova, a metà ottobre a Roma ci sarà "la presentazione ufficiale, con il primo ...

