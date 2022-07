Ignazio Moser | i genitori si lasciano dopo 40 anni di matrimonio

(Di giovedì 14 luglio 2022) Idi, il celebre ciclista Francescoe Carla Merz avrebbero divorziato. La notizia è stata lanciata dal quotidiano l'Adige, poi ripresa dal sito Fanpage, riportando alcuni dettagli in merito., il divorzio dei40diPare che la coppia (tra le più note e longeve del Trentino Alto Adige), avrebbe firmato il documento di divorzio mettendo la parola fine alche durava da oltre 40. Il celebre campione di ciclismo, Francesco, sposò Carla Merz nel dicembre del 1980 in piazza Duomo a Trento, dove si raccolse una grande folla per salutarli. Stando a quanto si legge su Fanpge: «Da ...

Pubblicità

DonnaGlamour : Chi è Carla Merz, l’ex moglie di Francesco Moser e madre di Ignazio - mtvitalia : Oggi è il compleanno di Ignazio Moser, e che compleanno: 30 anni! ?? Lo festeggiamo riguardando il suo meglio su MTV… - zazoomblog : Ignazio Moser i genitori divorziano dopo più di 40 anni di matrimonio - #Ignazio #Moser #genitori #divorziano - Specere : “I genitori di Ignazio Moser” ?????? - VanityFairIt : Compie oggi 30 anni tondi tondi Ignazio Moser, affascinante come tutti i nati sotto il segno del Cancro. Buon compl… -

Il padre diè un ciclista pluripremiato e campione del Giro d'Italia . Specializzato in ciclismo su strada e su pista, Francescoda atleta era soprannominato "Lo sceriffo" per il modo in cui ...Il modello e influencer ha una relazione dal 2020 con la sorella di Belen, con cui potrebbe sposarsi a breve 1 di 7 Ciclismo nel sangue, 30 anni il 14 luglio, viene da una famiglia di ...I genitori di Ignazio Moser avrebbero deciso la cosa di comune accordo, dopo una crisi iniziata qualche anno fa.A pochi giorni dall’annuncio del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, un’altra coppia legata al mondo dello sport va in frantumi. Dopo oltre quarant’anni il matrimonio dell’ex campione di cicli ...