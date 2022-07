I Tassisti bloccano Roma (e non solo). Le ragioni di una protesta che va avanti da decenni (Di giovedì 14 luglio 2022) Nuova giornata di protesta per i Tassisti di tutta Italia che a Roma si sono riuniti ancora una volta davanti Palazzo Chigi per chiedere lo stralcio dell’ormai celebre articolo 10 del ddl Concorrenza al vaglio del Governo in queste ore. Cosa dice l’art.10 ddl Concorrenza L’articolo in questione punta a richiedere «l’adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti» e più in generale «la promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati». Parole che, secondo le auto bianche suonano come il De Profundis del settore. Un De Profundis proclamato che, in realtà, si ripropone ciclicamente da ... Leggi su panorama (Di giovedì 14 luglio 2022) Nuova giornata diper idi tutta Italia che asi sono riuniti ancora una volta dPalazzo Chigi per chiedere lo stralcio dell’ormai celebre articolo 10 del ddl Concorrenza al vaglio del Governo in queste ore. Cosa dice l’art.10 ddl Concorrenza L’articolo in questione punta a richiedere «l’adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti» e più in generale «la promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati». Parole che, secondo le auto bianche suonano come il De Profundis del settore. Un De Profundis proclamato che, in realtà, si ripropone ciclicamente da ...

