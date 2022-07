Guerra in Ucraina, Zelensky denuncia attacchi a Vinnytsia (Di giovedì 14 luglio 2022) Ogni giorno arrivano aggiornamenti tragici e devastanti sul fronte della Guerra attualmente in atto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore il Presidente Zelensky ha denunciato attacchi missilistici a Vinnytsia che hanno portato ad una ventina di morti, tra i quali almeno 3 bambini. Intervenuto alla conferenza in corso dell’Aja, Zelensky ha inoltre chiesto di istituire un tribunale speciale che si occupi di giudicare i crimini commessi dalla Russia nel corso di questo terribile conflitto armato. “Ci sono feriti e morti, tra cui un bambino piccolo. Ogni giorno la Russia distrugge la popolazione civile, uccide bambini ucraini, dirige razzi contro obiettivi civili. Che cos’è questo, se non un atto di terrorismo aperto? È un Paese assassino, un Paese terrorista“. Nel ... Leggi su zon (Di giovedì 14 luglio 2022) Ogni giorno arrivano aggiornamenti tragici e devastanti sul fronte dellaattualmente in atto tra Russia e. Nelle ultime ore il Presidentehatomissilistici ache hanno portato ad una ventina di morti, tra i quali almeno 3 bambini. Intervenuto alla conferenza in corso dell’Aja,ha inoltre chiesto di istituire un tribunale speciale che si occupi di giudicare i crimini commessi dalla Russia nel corso di questo terribile conflitto armato. “Ci sono feriti e morti, tra cui un bambino piccolo. Ogni giorno la Russia distrugge la popolazione civile, uccide bambini ucraini, dirige razzi contro obiettivi civili. Che cos’è questo, se non un atto di terrorismo aperto? È un Paese assassino, un Paese terrorista“. Nel ...

Pubblicità

santegidionews : Vengo da un lungo viaggio in Africa. Tanti paesi soffrono per gli effetti della guerra in Ucraina. Nessun paese è u… - GiovaQuez : Attacco missilistico su Vinnytsia. Almeno un bambino ucciso. Altro crimine di guerra dell'esercito russo in Ucraina… - vaticannews_it : “L’accoglienza al @bambinogesu è a 360 gradi, prendiamo in carico i bimbi malati ma anche le loro famiglie”, anche… - bnegri1 : RT @kkvignarca: Attorno alle 16.20 interverrò su @Radio24_news a @NessunLuogo24, per ragionare insieme a @giampaz dei flussi di armi verso… - MysteryFaith424 : RT @intuslegens: Emergenza covid: creata dal governo gonfiando dati e generando paure. Emergenza guerra: creata dal governo armando l'Ucrai… -