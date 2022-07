Governo, posto voto di fiducia al Senato: Draghi verso le dimissioni? Berlusconi: 'Maggioranza anche senza M5S' (Di giovedì 14 luglio 2022) Potrebbe essere il giorno della verità per il Governo di Mario Draghi , dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle riguardo il voto di fiducia sul Dl Aiuti. Mentre il premier è a lavoro a Palazzo Chigi da ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 luglio 2022) Potrebbe essere il giorno della verità per ildi Mario, dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle riguardo ildisul Dl Aiuti. Mentre il premier è a lavoro a Palazzo Chigi da ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto Aiuti, che è all'esame del Senato. L'ha riferito in Aula il… - Agenzia_Ansa : Boris Johnson non si dimette. Nonostante l'ondata di defezioni dal suo governo e il pressing dei ministri, che in s… - TV7Benevento : Dl Aiuti: governo pone fiducia al Senato - - CorsaroGim : RT @fanpage: #Crisidigoverno Il ministro D'Incà ha posto a nome del governo la questione di fiducia sul #decretoAiuti - Ops52716481 : @NathalieTocci Qua la democrazia è stata messa in gioco nel 2021, con la formazione di un governo a maggioranza bul… -