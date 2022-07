**Governo: iniziato Cdm, attesa per parole Draghi** (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - E' appena iniziato il Cdm a Palazzo Chigi. C'è grande attesa, tra i ministri, su un eventuale intervento del premier Mario Draghi indicativo delle sue intenzioni, anche alla luce del colloquio avuto nel pomeriggio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. All'ordine del giorno della convocazione figurano solo "leggi regionali" e "varie ed eventuali". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - E' appenail Cdm a Palazzo Chigi. C'è grande, tra i ministri, su un eventuale intervento del premier Mario Draghi indicativo delle sue intenzioni, anche alla luce del colloquio avuto nel pomeriggio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. All'ordine del giorno della convocazione figurano solo "leggi regionali" e "varie ed eventuali".

