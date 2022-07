Gnabry, vicino il rinnovo con il Bayern Monaco (Di giovedì 14 luglio 2022) Come riportato da kicker, Serge Gnabry sarebbe stato preso di mira dal Chelsea. Il tedesco classe '95 però vuole rimanere al Bayern... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Come riportato da kicker, Sergesarebbe stato preso di mira dal Chelsea. Il tedesco classe '95 però vuole rimanere al...

Commenta per primo Come riportato da kicker , Serge Gnabry sarebbe stato preso di mira dal Chelsea . Il tedesco classe '95 però vuole rimanere al Bayern Monaco . Infatti sia Gnabry sia il club bavarese sono fiduciosi nel rinnovare il contratto il prima possibile. De Ketelaere e il Milan più vicini. Ziyech non è alternativo al belga ... dal momento che il giocatore è davvero molto vicino alla possibilità di centrare un traguardo a cui ha dimostrato di tenere molto. Calciomercato Milan, Gnabry al Chelsea sblocca Ziyech Ziyech e ... Footballnews24.it Gnabry, vicino il rinnovo con il Bayern Monaco The Guardian - Sfumato Raphinha, il Chelsea punta alla Serie A: piace Leao del Milan Allo stesso tempo i Campioni di Italia sono interessati a Ziyech in uscita dal Chelsea The Guardian - Sfumato Raphinha, il Chelsea punta alla Serie A: piace Leao del Milan. vedi letture. Come riporta ...