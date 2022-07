Francesco Totti e Ilary Blasi | «c’è l’accordo di separazione»

(Di giovedì 14 luglio 2022) Secondo indiscrezioni, i due avrebbero trovato l’intesa su tutto in via stragiudiziale: «Lei rimarrà a vivere all’Eur con i figli e riceverà un assegno di mantenimento. Le sue quote in due società saranno liquidate da lui». Nessun problema riguardo la proprietà immobiliari visto che la coppia è in regime didei beni

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - pxrfectnow : RT @FredMosby_: Aspettando il primo artista indie che canterà la rima: eravamo come Ilary e Francesco Totti // ma abbiamo smesso di sparare… - Chiara1294 : RT @yleniaindenial1: si sono riunite Paola e Chiara ma divorziano Francesco Totti e Ilary Blasi -

Mentre a Roma si consuma la separazione trae Ilary Blasi, anche il Trentino piange la fine di un'altra grande storia d'amore, quella traMoser e Carla Merz . La coppia, sposata da 41 anni, ha deciso di porre fine alla ...Lei in Africa, il più lontano possibile da tutto e tutti, dai pettegolezzi e dalle illazioni. E pure da, che in poche righe gelide, dopo 17 anni di matrimonio e 20 di amore, è diventato ufficialmente un ex. Lui, rifugiato nella sua Roma con amici e parenti, la premurosa mamma Fiorella e ...Secondo indiscrezioni, i due avrebbero trovato l’intesa su tutto in via stragiudiziale: «Lei rimarrà a vivere all’Eur con i figli e riceverà un assegno di mantenimento. Le sue quote in due società sar ...A chi aveva ipotizzato che fosse una risposta ad Alex Nuccetelli, la sorella di Blasi poi ha precisato: 'Non mi sono scagliata contro nessuno' ...